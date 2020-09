Inter-Pisa 7-0, gli highlights dell’amichevole: nerazzurri straripanti [VIDEO]

Highlights Inter-Pisa – Ad una settimana dall’esordio in campionato (in questo weekend non giocherà dopo la richiesta di iniziare sette giorni dopo) l’Inter strapazza in amichevole il Pisa, che comincerà anch’essa la propria stagione di Serie B la prossima settimana. I nerazzurri di Conte divertono e si divertono davanti ai, simbolici ma significativi, mille tifosi presenti a San Siro. Sugli scudi Lautaro ed Eriksen, autori rispettivamente di una tripletta e di una doppietta. Le altre reti di Gagliardini e Lukaku. Di seguito il VIDEO con le azioni salienti e le 7 marcature.

📹 | HIGHLIGHTS Buona domenica con i 7 gol di #InterPisa 😜 pic.twitter.com/jWRD1pUurs — Inter (@Inter) September 20, 2020