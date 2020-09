Infortunio Insigne, lesione per l’attaccante del Napoli

INFORTUNIO INSIGNE – Non arrivano buone notizie in casa Napoli, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dal netto successo in campionato contro il Genoa. Problemi dall’infermeria, l’attaccante Lorenzo Insigne è stato sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti, per il calciatore lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro.

Ecco il comunicato del club. “Lorenzo Insigne, sostituito domenica durante il primo tempo di Napoli-Genoa, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro”.