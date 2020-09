Neymar squalificato due turni, aperta un’inchiesta su Alvaro Gonzalez per presunte frasi razziste

Due giornate di squalifica a Neymar e l’apertura di un’inchiesta per le frasi razziste presumibilmente fatte dal difensore del Marsiglia Alvaro Gonzalez: sono queste le decisioni della commissione disciplinare della Ligue 1 dopo l’accesissimo PSG-Olympique Marsiglia conclusosi con cinque espulsioni, inclusa quella di Neymar. La commissione ha inoltre convocato il giocatore del PSG Angel Di Maria per la prossima riunione in programma il 23 settembre. L’argentino è accusato di aver sputato in faccia a Gonzalez.