Che fine ha fatto l’arbitro di Crotone-Juventus? In Serie B da quarto uomo…

Il suo arbitraggio ha fatto molto discutere. Stiamo parlando di Francesco Fourneau, direttore di gara della partita del campionato di Serie A tra Crotone e Juventus, 1-1 il risultato finale con le reti di Simy su calcio di rigore e pareggio di Morata. Nel mirino sono finite le decisioni arbitrali, soprattutto il cartellino rosso (eccessivo) nei confronti di Federico Chiesa. Ha fatto molto discutere la decisione di ‘declassarlo’: è stato scelto come quarto uomo nel match di Serie B tra Reggina e Cosenza di domani sera. Un provvedimento che ha fatto molto discutere sul web. Ma non si tratta di una ‘punizione’ ma della normale turnazione nata quest’anno dopo la decisione di unificare Can A e Can B.