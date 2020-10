Marco Biagianti, dalla Serie A al… calcetto: l’esperienza più importante al Catania

Inizia una nuova carriera per il calciatore Marco Biagianti, protagonista di buone stagioni anche nel campionato di Serie A. Adesso è diventato un giocatore di… calcetto. La Meta Catania Bricocity ha infatti comunicato di aver ingaggiato per la stagione sportiva 2020-2021 l’ex centrocampista. Una nuova sfida importante ed affasciante raccolta dal calciatore con grande entusiasmo. Il futuro è ancora incerto, Biagianti si sta affacciando ad un nuovo ‘sport’ ben diverso dal calcio che ha praticato fino a poco tempo fa. Il modo di stare in campo è diverso e serve intelligenza dal punto di vista tattico. Sarà una prima stagione di ‘ambientamento’ con la possibilità di valutare il futuro dalla prossima stagione.

La storia di Biagianti

Muove i suoi primi passi tra Olimpia Firenze e Sporting Arno, all’età di 10 anni approda alla Fiorentina. Inizia le prime esperienze in prestito, prima al Fano e poi al Chieti. Viene tesserato a parametro zero dalla Pro Vasto in Serie C2, si mette in mostra e viene tesserato dal Catania: è l’esperienza più importante della sua carriera. L’esordio in Serie A avviene nel 2007, diventa in poco tempo un uomo fondamentale della squadra. Poi la sua carriera viene limitata da qualche infortunio, passa così al Livorno. E’ protagonista di buone stagioni, torna successivamente al Catania. Il 24 settembre 2020, tramite una conferenza stampa, annuncia il ritiro dal calcio giocato. Infine il 14 ottobre 2020 viene annunciato il suo ingaggio nel Futsal (calcio a 5) con la Meta Catania.