Rio Ave-Milan, le pagelle di CalcioWeb: rossoneri qualificati dopo la lotteria (interminabile) dei calci di rigore

Rio Ave-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Passo indietro per il Milan. Il club rossonero non è stato entusiasmante contro un avversario nettamente inferiore, il Rio Ave ma è riuscito a staccare il pass per la fase a gironi di Europa League. Partita un pò dai due volti. Nel primo tempo gara bloccata con i rossoneri che sbagliano un pò troppo anche in fase di palleggio, nella ripresa gli ospiti aumentano il ritmo e al 51′ trovano il gol del vantaggio con una conclusione di Saelemaekers. Il Milan sembra in controllo, ma il Rio Ave trova il pareggio con una grande azione di squadra, a finalizzare è Geraldes, entrato in campo pochi minuti prima. Si va ai supplementari ed il primo gol è quello di Gelson Dala. Sembra finita, ma a tempo scaduto ingenuità di Borevkovic con un fallo di mano, doppia ammonizione e calcio di rigore, Calhanoglu non sbaglia. Ai calci di rigore succede di tutto, tirano anche i due portiere (che sbagliano), vince il Milan che si qualifica con il brivido.

RIO AVE (4-2-3-1): Kiszek 6; Ivo Pinto 6, Borevkovic 4.5, Santos 5.5, Monte 5; Tarantini 6 (dal 75′ Jambor 6), Augusto 6.5; Piazon 6.5, Diego Lopes 6 (dal 66′ Geraldes 7.5), Mané 7 (dal 108′ Gabrielzinho 6); Moreira 6 (dall’84’ Gelson 7,5).

MILAN (4-2-3-1):

G.Donnarumma voto 6.5: si prende qualche rischio, il Milan prova ad iniziare l’azione palla a terra. Incolpevole sul gol del Rio Ave, decisivo ai calci di rigore: PALLA A TERRA.

Calabria voto 6: partita principalmente difensiva, riesce a contenere bene gli attaccanti avversari: PEPERONCINO.

Kjaer voto 5.5: è l’uomo di esperienza della coppia dei centrali, oggi è un pò impreciso ed i gol subiti condizionano inevitabilmente il voto: PICCOLA PAUSA.

Gabbia voto 6: una gara ben condotta per il giovane difensore rossonero. Dimostra come al solito una buona personalità: MARGINI DI MIGLIORAMENTO.

Hernandez voto 6.5: è sempre uno dei più positivi, spinge con insistenza sulla fascia ma rischia di rovinare la partita per il troppo nervosismo: CATTIVO.

Bennacer voto 6: qualità ed inserimento sono nelle sue corde, ma oggi non riesce a farsi vedere con continuità: MANCA L’ULTIMO STEP.

Kessie voto 5.5: è un armadio, è quasi impossibile portargli via il pallone ma in qualità ha evidenti limiti: MISTER MUSCOLO.

Castillejo voto 4.5: sbaglia tanto, tantissimo. Viene giustamente sostituito all’intervallo: ASSENTE.

Calhanoglu voto 6: non è decisivo nei metri finali del campo, manca la giocata decisiva, è lucido sui calci di rigore: PARTITA A META’.

Saelemaekers voto 7: viene schierato in fase più offensiva e ripaga la fiducia con una prestazione di altissimo livello condita anche da un gol: SAELE SULLA FASCIA.

Maldini voto 5.5: viene impiegato fuori ruolo a causa dell’emergenza. L’impegno è ottimo, il risultato un pò da rivedere: MINUTI IMPORTANTI.

45′ Brahim Diaz voto 6

67′ Leao 5.5

95′ Colombo 5

109′ Tonali 6