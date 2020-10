La vergogna social, il fratello minorenne di Chiesa insultato

L’addio di Federico Chiesa non è andato giù ai tifosi della Fiorentina, il calciatore ha scelto la Juventus. Al momento dell’addio il giocatore è stato ricoperto di insulti, adesso si è verificato un altro episodio.

Incredibilmente nel mirino è finito anche Lorenzo Chiesa, classe 2004, 16 anni e fratello minore del calciatore. Gioca nelle giovanili della Fiorentina ed, a questo punto, non è da escludere un altro divorzio. Una parte dei tifosi viola ha commentato sui social con insulti e attacchi personali alla famiglia. Si preannunciano giorni difficili per il baby Chiesa che non potrà esprimersi in un ambiente tranquillo.