Infortunio Sergio Ramos – Guai in casa Real Madrid. Il difensore Sergio Ramos si è lesionato il bicipite femorale e molto probabilmente salterà la partita Champions League contro l’Inter di mercoledì prossimo. “Dopo i test effettuati dai Servizi Medici del Real Madrid, è stata diagnosticata una lesione del bicipite femorale della gamba destra. Le condizioni di Sergio Ramos verranno valutate giorno per giorno”. Nonostante i due rigori sbagliati con la maglia della Spagna, Sergio Ramos ha dimostrato di essere un calciatore fondamentale per i Blancos.