Non c’è pace per la famiglia Maradona. Dopo l’operazione al cervello di Diego Armando, anche Maradona jr. è ricoverato in ospedale, ma in questo caso per un motivo diverso: è risultato positivo al Coronavirus. L’infezione per il 34enne è iniziata il 5 novembre scorso, accusando i sintomi classici del virus, febbre e tosse ma nel corso dei giorni la situazione è peggiorata. “Vi assicuro che non è per niente piacevole”, aveva raccontato il diretto interessato qualche giorno fa. Attualmente si trova al Cotugno di Napoli e secondo quanto appreso le condizioni sarebbero già in netto miglioramento.