Risultati Serie A, 7ª giornata: classifica cortissima in vetta, marcatori e prossimo turno

Risultati Serie A – Giornata bellissima valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Nel primo match il Sassuolo non è andato oltre il pareggio contro l’Udinese, 0-0 il risultato. Bene il Cagliari che ha superato la Sampdoria, colpaccio della Spezia per la zona salvezza. A reti inviolate tra Parma e Fiorentina, la Lazio riacciuffa nel finale la Juventus. Stesso risultato tra Atalanta e Inter, benissimo la Roma sul campo del Genoa. Deludente il Torino contro il Crotone. Ecco tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie A

VENERDI’ 6 NOVEMBRE

ore 20:45

Sassuolo-Udinese 0-0 (LE PAGELLE)

SABATO 7 NOVEMBRE

ore 15:00

Cagliari-Sampdoria 2-0 (48′ rig Joao Pedro, 69′ Nandez) (LE PAGELLE)

ore 18:00

Benevento-Spezia 0-3 (29′ Pobega, 65′ e 70′ Nzola) (LE PAGELLE)

ore 20:45

Parma-Fiorentina 0-0 (LE PAGELLE)

DOMENICA 8 NOVEMBRE

ore 12:30

Lazio-Juventus 1-1 (15′ Ronaldo, 94′ Caicedo) (LE PAGELLE)

ore 15:00

Atalanta-Inter 1-1 (58′ Lautaro Martinez, 79′ Miranchuk) (LE PAGELLE)

Genoa-Roma 1-3 (45’+2, 67′ e 85′ Mkhitaryan, 50′ Pjaca) (LE PAGELLE)

Torino-Crotone 0-0 (LE PAGELLE)

ore 18:00

Bologna-Napoli

ore 20:45

Milan-Verona

CLASSIFICA

MILAN 16 SASSUOLO 15 ROMA 14 JUVENTUS 13 ATALANTA 13 INTER 12 NAPOLI 11 VERONA 11 LAZIO 11 SAMPDORIA 10 CAGLIARI 10 SPEZIA 8 FIORENTINA 8 BENEVENTO 6 BOLOGNA 6 PARMA 6 GENOA 5 TORINO 5 UDINESE 4

CROTONE 2

CLASSIFICA MARCATORI

Ibrahimovic (Milan) 7 reti Belotti (Torino) 6 reti Ronaldo 6 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Joao Pedro (Cagliari) 5 reti Lukaku 5 reti Simeone 5 reti Soriano 4 reti Gomez 4 reti Castrovilli 4 reti Muriel 4 reti Lautaro Martinez 4 reti Lozano 4 reti Quagliarella 4 reti Veretout 4 reti

PROSSIMO TURNO

SABATO 21 NOVEMBRE

ore 15.00

Crotone-Lazio

ore 18.00

Spezia-Atalanta

ore 20.45

Juventus-Cagliari

DOMENICA 22 NOVEMBRE

ore 12.30

Fiorentina-Benevento

ore 15.00

Inter-Torino

Roma-Parma

Sampdoria-Bologna

Verona-Sassuolo

ore 18.00

Udinese-Genoa

ore 20.45

Napoli-Milan