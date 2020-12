Arrivano brutte notizie per il Frosinone in vista della partita di domani contro il Pordenone. La Serie B non si ferma, si gioca la 15esima giornata e si preannuncia veramente scoppiettante. Il torneo è entrato nella fase decisiva per gli obiettivi di promozione, playoff e retrocessione, le prossime sfide chiariranno meglio gli obiettivi delle squadre. Il percorso del Frosinone è al momento deludente, la squadra di Nesta occupa la quinta posizione in classifica e la vetta non è lontanissima, solo 4 punti.

I positivi al Frosinone

E’ scoppiato un vero e proprio focolaio in casa Frosinone. Nell’ultimo giro di tamponi sono stati riscontrati altri 9 casi di positività che si aggiungono agli altri 4 già comunicati, in totale sono dunque 13. Il Frosinone non può chiedere il rinvio, la richiesta deve essere effettuata entro le 48 ore che procedono la partita. Il calcio di inizio è previsto per le 15.

“Il Frosinone Calcio comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato altri 9 casi di positività al Sars-Cov-2 relativamente ad altri 9 membri del gruppo squadra che si aggiungono ai 4 comunicati nei giorni precedenti. Gli stessi sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La Società comunica, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft”.

Focolaio al Frosinone, i convocati

Sono 15 i giallazzurri convocati da mister Nesta per la gara Frosinone in programma domani allo stadio ‘Benito Stirpe’.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri:

Bardi, Iacobucci, Marcianó, Trovato

Difensori:

Szyminski, Zampano, Beghetto

Centrocampisti:

Gori, Tribuzzi, Vitale, Boloca, Tabanelli, Kastanos

Attaccanti:

Ciano, Parzyszek