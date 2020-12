La Premier League non si ferma, le squadre in campo anche nella giornata di Santo Stefano. Il Manchester City si prepara per la partita contro il Newcastle, ma deve fare i conti con nuovi casi positivi al Coronavirus. Si tratta di una tegola importante per l’allenatore Guardiola che dovrà fare a meno nella prossima sfida all’attaccante Gabriel Jesus e del difensore Kyle Walker. I due calciatori si trovano già in auto-isolamento nelle rispettive abitazioni.

Quattro positivi al Coronavirus, il comunicato del Manchester City

Il Manchester City ha confermato la positività di quattro calciatori attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: “Il Manchester City conferma che Gabriel Jesus, Kyle Walker e due membri dello staff tecnico sono positivi al Covid-19. Tutti e quattro osserveranno un periodo di isolamento in ottemperanza con la Premier League e con il protocollo del Governo del Regno Unito. Tutto il club augura un recupero veloce e spera che tutti possano tornare al lavoro”.