L’infortunio di Moussa Wague ha sconvolto il mondo del calcio. Il terzino del Barcellona è al momento in prestito al Paok Salonicco e nell’ultima partita ha sbattuto violentemente il ginocchio che si è praticamente spezzato sul palo. Le immagini sono state da brividi ed in poco tempo hanno fatto il giro del web. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo il calciatore avrebbe riportato la rottura del tendine rotuleo, del crociato laterale, posteriore e anteriore del ginocchio destro. Lo stop sarà di circa un anno, a rischio anche la carriera. Uno shock per il calciatore e tanta paura anche per i telespettatori. In basso il video.

L’infortunio di Moussa Wague, il video shock