Emergono nuovi dettagli dopo la morte di Paolo Rossi. Il mondo del calcio piange uno dei calciatori italiani più forti di sempre, il decesso è avvenuto a causa di tumore ai polmoni. Nelle ore subito successive sono arrivate tantissime reazioni di cordoglio, sconvolta ovviamente anche la moglie Federica Cappelletti che ha scelto di rimanere sempre al suo fianco.

L’ultimo sms di Paolo Rossi

Un altro retroscena è stato svelato dalla moglie di Paolo Rossi, l’ex calciatore ha scritto un messaggio veramente commovente prima della morte confermato ai microfoni del Corriere della Sera: “purtroppo non riesco a dormire e sono agitato, guardo le foto che mi invii e penso al nostro grande amore. Vorrei solo dirti grazie per quello che stai facendo, per me e per le nostre meravigliose bambine. Sei davvero unica per le energie che profondi e per l’amore che riesci a dare in ogni cosa. Spero che il Signore ti possa riconoscere tutto questo. Darti tutto quello che meriti”.