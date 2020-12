Interessanti risultati nella 12esima giornata del campionato di Serie A. Nel primo match pareggio senza grosse emozioni tra Udinese e Crotone, 0-0 il risultato finale. Non è andata oltre il pareggio la Lazio contro il Benevento. Stesso risultato (1-1) tra Juventus e Atalanta, solo un punto per il Milan sul campo del Genoa. Ad approfittarne è l’Inter che fa un importante scatto in classifica, successo contro il Napoli con un rigore di Lukaku. Scoppiettante 2-2 tra Spezia e Bologna, si dividono la posta anche Fiorentina-Sassuolo e Parma-Cagliari. Tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI SERIE A 12ª GIORNATA

MARTEDI’ 15 DICEMBRE

ore 18:30

Udinese-Crotone 0-0 (LE PAGELLE)

ore 20:45

Benevento-Lazio 1-1 (25′ Immobile, 45′ Schiattarella) (LE PAGELLE)

MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE

ore 18:30

Juventus-Atalanta 1-1 (29′ Chiesa, 57′ Freuler) (LE PAGELLE)

ore 20:45

Fiorentina-Sassuolo 1-1 (13′ Traore, 35′ Vlahovic)

Genoa-Milan 2-2 (47′ Destro, 52′ Calabria, 60′ Destro, 83′ Kalulu) (LE PAGELLE)

Inter-Napoli 1-0 (73′ Lukaku) (LE PAGELLE)

Parma-Cagliari 0-0

Spezia-Bologna 2-2 (19′, 63′ Nzola, 72′ Dominguez)

Verona-Sampdoria 1-2 (41′ Ekdal, 54′ Verre, 70′ Zaccagni)

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE

ore 20:45

Roma-Torino

CLASSIFICA

MILAN 28 INTER 27 JUVENTUS 24 NAPOLI 23 SASSUOLO 23 ROMA 21 VERONA 19 ATALANTA 18 LAZIO 18 UDINESE 14 SAMPDORIA 14 CAGLIARI 13 BOLOGNA 13 PARMA 12 BENEVENTO 12 SPEZIA 11 FIORENTINA 10 GENOA 7 TORINO 6

CROTONE 6

CLASSIFICA MARCATORI

Ibrahimovic (Milan) 10 reti Ronaldo (Juventus) 10 reti Lukaku (Inter) 9 reti Belotti (Torino) 8 reti Immobile (Lazio) 7 reti Mkhitaryan (Roma) 6 reti Joao Pedro (Cagliari) 6 reti Lozano (Napoli) 6 reti Soriano (Bologna) 5 reti Berardi (Sassuolo) 5 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Lautaro Martinez (Inter) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti Veretout (Roma) 5 reti Quagliarella (Sampdoria) 5 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (13ª GIORNATA)

SABATO 19 DICEMBRE

Ore 15:00

Fiorentina-Verona

Ore 18:00

Sampdoria-Crotone

Ore 20:45

Parma-Juventus

DOMENICA 20 DICEMBRE

Ore 12:30

Torino-Bologna

Ore 15:00

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Inter-Spezia

Sassuolo-Milan

Ore 18:00

Atalanta-Roma

Ore 20:45

Lazio-Napoli