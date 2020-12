I risultati del campionato di Serie A sono stati interessanti, tantissime indicazioni che riguardano la classifica per le zone alte e basse. Nella prima sfida solo un pareggio per la Fiorentina contro il Verona, lo scontro salvezza tra Sampdoria e Crotone è dei blucerchiati. Tutto facile per la Juventus sul campo del Parma, tre punti anche per le milanesi contro Sassuolo e Spezia. Torino e Bologna si dividono la posta, così come Cagliari e Udinese. Tutti i risultati e come cambia la classifica.

RISULTATI SERIE A 13ª GIORNATA

SABATO 19 DICEMBRE

Ore 15:00

Fiorentina-Verona 1-1 (8′ Veloso rigore, 19′ Vlahovic rigore) (LE PAGELLE)

Ore 18:00

Sampdoria-Crotone 3-1 (26′ Damsgaard, 36′ Jankto, 45’+1 Simy, 65′ Quagliarella)

Ore 20:45

Parma-Juventus 0-3 (23′ Kulusevski, 26′ 48′ Cristiano Ronaldo, 86′ Morata) (LE PAGELLE)

DOMENICA 20 DICEMBRE

Ore 12:30

Torino-Bologna 1-1 (69′ Verdi, 78′ Soriano) (LE PAGELLE)

Ore 15:00

Benevento-Genoa 1-0 (57′ R. Insigne, 88′ Sau rigore)

Cagliari-Udinese 1-1 (27′ Lykogiannis, 57′ Lasagna)

Inter-Spezia 2-1 (51′ Hakimi, 71′ Lukaku, 90’+4 Piccoli) (LE PAGELLE)

Sassuolo-Milan 1-2 (1′ Leao, 26′ Saelemaekers, 89′ Berardi) (LE PAGELLE)

Ore 18:00

Atalanta-Roma

Ore 20:45

Lazio-Napoli

CLASSIFICA

MILAN 31 INTER 30 JUVENTUS 27 ROMA 24 NAPOLI 23 SASSUOLO 23 VERONA 20 ATALANTA 18 LAZIO 18 SAMPDORIA 17 UDINESE 15 BENEVENTO 15 CAGLIARI 14 BOLOGNA 14 PARMA 12 SPEZIA 11 FIORENTINA 11 TORINO 7 GENOA 7

CROTONE 6

PROSSIMO TURNO SERIE A (14ª GIORNATA)

MARTEDI’ 22 DICEMBRE

ORE 18:30

Crotone-Parma

ORE 20:45

Juventus-Fiorentina

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE

ORE 18:30

Verona-Inter

ORE 20:45

Bologna-Atalanta

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento