Leo Messi rischia una stangata dopo la reazione nella partita di Supercoppa spagnola contro il Bilbao, il calciatore è nervoso ed il suo futuro continua a tenere banco. Molto probabilmente saluterà il Barcellona al termine della stagione, le ultime incomprensioni hanno praticamente rovinato il rapporto con l’ambiente. Sono tantissime le squadre interessate alla ‘Pulce’, quella che ha maggiori chance di assicurarsi le prestazioni del calciatore è il Psg.

Messi al Psg, la conferma di Leonardo

Ai microfoni di France Football ha parlato il dirigente Leonardo e sono arrivate indicazioni molto interessanti.

“I grandi giocatori come Messi saranno sempre nella lista del PSG, anche se questo ovviamente non è il momento di parlarne o di sognare. Siamo seduti al grande tavolo di chi segue da vicino la vicenda. Anzi no, non siamo ancora seduti ma abbiamo un posto riservato. Però sappiamo che nel calcio quattro mesi sono un’eternità, soprattutto in un periodo così. Vedremo cosa accadrà”.