Tragedia nel calcio, morti 4 calciatori ed il presidente in un incidente aereo [VIDEO]

Una tragedia ha sconvolto il mondo del calcio. In Brasile si è verificato un tremendo incidente aereo, il veicolo si è schiantato poco dopo il decollo ed i 5 passeggeri a bordo sono morti, compreso il comandante. Tra le vittime ci sono quattro giocatori del Palmas e il presidente Lucas Meira, che si stavano recando a Goiânia per la partita contro il Vila Nova per la Green Cup.

Il Palmas piange 4 calciatori: Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari. Tutti i giocatori avrebbero dovuto partecipare alla partita di lunedì. L’aereo è finito a terra in un boschetto subito dopo la soglia della pista. In basso il VIDEO.