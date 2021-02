Sconfitta per l’Atalanta nella partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League, la gara è stata nettamente condizionata dagli errori dell’arbitro, in particolar modo l’espulsione di Freuler. Il tecnico Gasperini è una furia al termine del match in un’intervista a Sky Sport.

“Tanta amarezza, per non aver potuto giocare una partita attesa. Al di là del risultato, la nostra soddisfazione era giocare in Champions contro il Real, ma è chiaro che così sia stata rovinata. Non so la partita in 11 come sarebbe stata. Sui fuorigioco e i falli di mano non c’è più discussione, rimangono sempre le discussioni sui contrasti, che per me restano un gesto tecnico del calcio che non si può togliere. Per me è un suicidio al calcio. Ho preso già una squalifica e non dico niente”.

“Ma bisogna saper distinguere un fallo da un contrasto: se non si capiscono queste cose, cambino mestiere. O vengano nominati arbitri persone che hanno giocato a calcio. Ogni volta c’è una discussione su questo: l’episodio di stasera è clamoroso”.