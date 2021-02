Filip Stankovic è un portiere dell’Inter ed è considerato come un grande talento e di prospettiva per il futuro del calcio. E’ stato protagonista nel derby Milan-Inter Primavera, la partita si è conclusa sul risultato di 0-3. Ieri si è scatenato in occasione della partita dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Stella Rossa e Milan, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-2 e tutto si deciderà nella gara di ritorno. La squadra di Stefano Pioli è favorita, ma non sta attraversando un momento entusiasmante e non dovrà sottovalutare l’avversario.

L’esultanza del figlio di Stankovic

Il portierino ha mostrato tutta la sua gioia in occasione del gol del pareggio della Stella Rossa contro il Milan, l’esultanza è stata veramente scatenata. Dejan è l’allenatore del club serbo e l’obiettivo è quello di arrivare il più lontano possibile in una competizione importante come l’Europa League. Potrà contare sul sostegno del figlio Filip, in basso il VIDEO dell’esultanza al momento del gol del 2-2.