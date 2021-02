L’infortunio di Criscito rischia di condizionare il primo match di oggi della 22esima giornata del campionato di Serie A. Si sta giocando un fondamentale scontro per la salvezza, sono in campo Torino e Genoa. L’arrivo in panchina di Ballardini ha portato ad un cambio di passo della squadra rossoblu, il Genoa è reduce da tre vittorie consecutive. Il Torino è in piena zona retrocessione e non può permettersi passi falsi.

L’infortunio di Criscito

Al 20′ la partita non si è ancora sbloccata, ma il Genoa ha dovuto fare i conti subito con una tegola. In particolar modo infortunio per il difensore Criscito, out dopo una distorsione alla caviglia. Il calciatore ha provato a rimanere in campo, ma è stato costretto al cambio, al suo posto dentro Goldaniga.