Un solo risultato a disposizione per l’Inter: la vittoria. Si torna in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, la Juventus può contare sul grosso vantaggio dell’1-2 nella gara d’andata e dovrà provare a gestire il punteggio, discorso diverso per la compagine nerazzurra che dovrà subito attaccare per ribaltare il pesantissimo risultato. Le due squadre sono pienamente in corsa per lo scudetto, sono le rose più importanti di tutta la Serie A ma nel corso della stagione hanno fatto i conti con qualche passo falso di troppo. L’Inter è fuori dalla Champions League e rischia di dover puntare solo sul campionato.

La chiave tattica di Juventus-Inter

L’Inter dovrà partire forte, non ha alternative. L’intenzione è quella di mettere subito alle corde i bianconeri e l’allenatore Antonio Conte ha in mente di affidarsi alla coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Sarà fondamentale anche il lavoro di Hakimi, in grado di essere pericoloso in fase di assist e anche realizzativa. In zona centrale occhio agli inserimenti di Barella, l’ex Cagliari si sta confermando forse il miglior centrocampista italiano al momento. E la Juventus? I bianconeri hanno sistemato la difesa, ma oggi sarà difficile mantenere la porta inviolata. Il recupero di de Ligt è preziosissimo e farà coppia con Demiral. Pirlo punterà moltissimo sugli esterni, in particolar modo su Chiesa, ma anche Bernardeschi dovrà dare il suo contributo. In avanti Kulusevski-Ronaldo.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

JUVE (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. ALL.: Pirlo. A DISP.: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Frabotta, Bernardeschi, Morata.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Martinez. ALL.: Conte. A DISP.: Radu, Padelli, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Young, Gagliardini, Vecino, Sensi, Perisic, Pinamonti.