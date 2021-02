Il Valencia sta attraversando un momento veramente negativo ed il calciatore Gabriel Paulista è scoppiato in lacrime in diretta. La squadra spagnola è reduce dalla pesantissima sconfitta in Liga spagnola contro il Getafe, 3-0 il risultato finale che lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Il Valencia occupa la 14esima posizione, sono appena 27 i punti conquistati in 25 giornate frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, la zona retrocessione è distante 5 punti. Si tratta di un rendimento sicuramente non all’altezza per una squadra come il Valencia.

Le lacrime di Gabriel Paulista

Nel frattempo il difensore Gabriel Paulista non è riuscito a trattenere le lacrime. Dopo il lockdown sono arrivate appena 9 vittorie. Un anno fa la squadra era in lotta in Champions League, adesso dovrà guadagnarsi la salvezza. “È un duro colpo sentirlo dire per una grande squadra come il Valencia. Ma dobbiamo uscire da questa situazione”, ha detto il difensore in lacrime. In basso il VIDEO.