Haaland perde la testa con i compagni: si scatenano le voci di mercato

Haaland è già uno dei calciatori più forti al mondo e considerando la giovane età può ancora migliorare tantissimo e diventare il migliore di tutti. La sua media realizzativa è veramente impressionante, il 20enne è stato protagonista anche nell’ultima giornata della Bundesliga. Il Borussia Dortmund non è andato oltre il pareggio contro il Colonia: vantaggio d Haaland, poi il Colonia ribalta tutto prima con Duda su rigore e poi con Jakobs, al 90esima è arrivata la doppietta personale del norvegese. L’attaccante si dimostra in grandissima forma, i compagni invece non sembrano aiutarlo.

La furia di Haaland

Il rendimento in Bundesliga non è stato all’altezza per il Borussia Dortmund, il club tedesco occupa la quinta posizione e ha conquistato appena 43 punti in 26 partite, il distacco dalla zona Champions League è di 4 punti. Nell’ultimo match si sono verificati momenti di tensione: al termine della partita Haaland si è precipitato negli spogliatoi come una furia. “I fucking hate this. Fucking bullshit”, “Odio tutto questo, fott*** str*****”, avrebbe urlato nei confronti dei compagni. Sono sempre più vive le voci di calciomercato, non è da escludere la cessione al termine della stagione, è pronto l’assalto dei più importanti club in Europa.