I risultati di Serie A, 26ª giornata: spettacolo per scudetto e salvezza, la nuova classifica

I risultati della 26ª giornata del campionato di Serie A hanno fornito interessanti indicazioni per la zona scudetto, Champions, Europa League e scudetto. Nella prima gara si sono affrontare Spezia e Benevento, 1-1 il risultato finale. Importante scatto dell’Udinese che ha avuto la meglio del Sassuolo, prova di forza della Juventus che ha superato la Lazio 3-1. Vittoria con il minimo sforzo per la Roma con il Genoa, si riscatta il Milan che sbanca il campo del Verona. Il Crotone torna in corsa per la salvezza dopo il successo con il Torino, gol e spettacolo in Fiorentina-Parma. Tutti i risultati e come cambia la classifica.

RISULTATI SERIE A 26ª GIORNATA

SABATO 6 MARZO

Ore 15:00

Spezia-Benevento 1-1 (24′ Gaich, 71′ Verde)

Ore 18:00

Udinese-Sassuolo 2-0 (42′ Llorente, Pereyra 90’+3)

Ore 20:45

Juventus-Lazio 3-1 (14′ Correa, 39′ Rabiot, 57′ e 60′ rig. Morata) (LE PAGELLE)

DOMENICA 7 MARZO

Ore 12:30

Roma-Genoa 1-0 (24′ Mancini)

Ore 15:00

Crotone-Torino 4-2 (27′ rig., 54′ Simy, 45’+1 Mandragora, 80′ Reca, 84′ Sanabria, 90’+4 Ounas)

Fiorentina-Parma 3-3 (28′ Martinez Quarta, 32′ rig. Kucka, 42′ Milenkovic, 72′ Kurtic, 90′ Mihaila, 90’+4 aut. Iacoponi )

Verona-Milan 0-2 (27′ Krunic, 50′ Dalot) (LE PAGELLE)

Ore 18:00

Sampdoria-Cagliari

Ore 20:45

Napoli-Bologna

LUNEDI’ 8 MARZO

Ore 20:45

Inter-Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

INTER 59 MILAN 56 JUVENTUS 52 ROMA 50 ATALANTA 49 NAPOLI 44 LAZIO 43 VERONA 38 SASSUOLO 36 UDINESE 32 SAMPDORIA 31 BOLOGNA 28 GENOA 27 SPEZIA 26 BENEVENTO 26 FIORENTINA 26 CAGLIARI 21 TORINO 20 PARMA 16 CROTONE 15

PROSSIMO TURNO 27ª GIORNATA

VENERDI’ 12 MARZO

Ore 15:00

Lazio-Cagliari

Ore 20:45

Atalanta-Spezia

SABATO 13 MARZO

Ore 15:00

SASSUOLO-VERONA

Ore 18:00

Benvento-Fiorentina

Ore 20:45

Genoa-Udinese

DOMENICA 14 MARZO

Ore 12:30

Bologna-Sampdoria

Ore 15:00

Parma-Roma

Torino-Inter

Ore 18:00

Cagliari-Juventus

Ore 20:45

Milan-Napoli