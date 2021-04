Ajax-Roma, il raccattapalle tira il pallone in faccia a Calafiori [VIDEO]

La Roma ha vinto contro l’Ajax, ma si è verificato anche un brutto episodio: il raccattapalle ha tirato il pallone in faccia a Calafiori. La partita si è conclusa sul risultato di 1-2, le emozioni sono state tantissime. Vantaggio dei padroni di casa con Klaassen. Nel secondo tempo Tadic sbaglia un calcio di rigore, poi arriva il pareggio di Pellegrini su calcio di punizione con gravissimo errore del portiere Scherpen, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb.

All’86’ arriva il gol della vittoria grazie ad un gran tiro del difensore Ibanez. Finisce 1-2 e la Roma adesso è favorita per la qualificazione in semifinale. Negli ultimi minuti il raccattapalle ha tirato il pallone in faccia a Calafiori, il calciatore giallorosso si è infuriato. In basso il VIDEO.