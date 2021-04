I risultati di Serie B, 34ª giornata: l’Empoli è inarrestabile, bellissimo duello Lecce-Salernitana. La classifica aggiornata

Il campionato di Serie B è entrato sempre più nel vivo, si gioca la 34ª giornata del torneo cadetto. Sono arrivate nuove indicazioni per quanto riguarda la promozione diretta, la qualificazione ai playoff e i playout. Nel primo match risultato a sorpresa, l’Ascoli vince sul campo della Spal e si rilancia nettamente per la salvezza diretta, passo falso dei padroni di casa che rischia di condizionare la corsa playoff. L’Empoli si conferma in grandissima forma e sembra solo questione di tempo per la promozione in Serie A, il Brescia deve arrendersi. Colpo promozione del Lecce che ha sbancato il campo del Vicenza, il Monza torna al successo contro la Cremonese. Il Pisa ha la meglio del Cosenza, nello scontro la Salernitana ribalta nel finale il Venezia. La Reggina vince anche contro la Reggiana ed è una seria candidata ai playoff. Tutti i risultati e come cambia la classifica.

I risultati di Serie B, 34ª giornata

SPAL-ASCOLI 1-2

EMPOLI-BRESCIA 4-2

VICENZA-LECCE 1-2

MONZA-CREMONESE 2-1

PISA-COSENZA 3-0

REGGINA-REGGIANA 2-1

SALERNITANA-VENEZIA 2-1

LA CLASSIFICA