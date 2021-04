Roma, contatti con Icardi ma l’attaccante aspetta la Juventus

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere ancora in Italia, in particolar modo contatto con la Roma ma il calciatore aspetta la Juventus. L’avventura con la maglia del Psg è stata altalenante, l’argentino si è confermato un ottimo goleador ma ha bisogno di giocare con continuità. Il club francese è alla ricerca di un altro big per il reparto avanzato e lo spazio per Icardi rischia di chiudersi definitivamente. Per questo motivo sta provando ad anticipare i tempi per la prossima stagione ed è alla ricerca di una nuova squadra per dimostrare tutto il suo valore.

Il futuro di Icardi

Mauro Icardi potrebbe tornare di nuovo in Italia. Impossibile pensare ad in ritorno all’Inter, da escludere anche la soluzione che porta al Milan, soprattutto considerando il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. La soluzione più probabile è quella che porta alla Roma, sono andati in scena contatti tra il club giallorosso e quello francese, ancora c’è distanza tra domanda ed offerta ma l’accordo tra i club non è da escludere. Più difficile raggiungere l’intesa con il calciatore, soprattutto per la volontà di Icardi. La prima scelta dell’argentino è infatti la Juventus, l’ex Inter vorrebbe fare coppia con Cristiano Ronaldo. Le prossime settimane saranno comunque molto importanti.