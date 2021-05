Cassano: “Cristiano Ronaldo è un tappo”. E Bobo Vieri si sbilancia sul futuro di CR7

E’ il momento dei bilanci dopo l’ultima giornata del campionato di Serie A. Un argomento molto caldo è sempre quello della Juventus, in particolar modo del rendimento e del futuro di Cristiano Ronaldo. La stagione del portoghese è stata altalenante, dal punto di vista personale ha realizzato tantissimi gol ma non è riuscito a fare la differenza nelle partite importanti, mentre i risultati di squadra non sono stati entusiasmanti.

Si continua a parlare di calcio grazie alla Bobo TV, presenti ospiti che scatenano discussioni. Uno è sicuramente Antonio Cassano, l’ex attaccante ha messo nel mirino Cristiano Ronaldo: “è un tappo. Agnelli può mandarlo via, solo lui può farlo. Come lo ha preso, lo può mandar via. Se lo farà lo applaudirò. Il suo acquisto è stato un fallimento”.

Su Pirlo: “Voglio iniziare facendo i complimenti ad una persona alla quale da quattro mesi danno dell’incompetente. Ha vinto 2 trofei e ha portato la Juve in Champions. Faccio i complimenti ad Andrea. Bisogna dare continuità a questo progetto”.

Bobo Vieri si sbilancia sul futuro di Cristiano Ronaldo: “Per me va al Psg. Se è arrivato il momento di andar via, dovranno decidere e poi scegliere dei giocatori giovani che vanno fatti giocare, come Kulusevski e Chiesa che hanno fatto la differenza”.