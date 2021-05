De Bruyne lascia il campo in lacrime: scontro violento con Rudiger

Si sta giocando la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea, una partita che ha regalato tantissime emozioni. La sfida è equilibrata già dai primi minuti, tegola per i Blues: infortunio di Thiago Silva che lascia il campo in lacrime. Al 42′ la squadra di Tuchel passa in vantaggio con Havertz.

Nel secondo tempo la partita è ancora viva, al 60′ una brutta notizia anche per Guardiola. De Bruyne è costretto a lasciare il campo, lacrime per il calciatore di maggiore qualità. Bruttissimo scontro testa contro testa con Rudiger, l’impatto è stato veramente bruttissimo. Al suo posto Gabriel Jesus.