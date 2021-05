I playoff di Serie B, le semifinali: Venezia-Cittadella in finale, al Monza non basta Balotelli

Si sono concluse le gare di ritorno delle semifinali di playoff di Serie B, è festa per Venezia e Cittadella che si giocheranno la finale per decidere la terza promossa che accompagnerà Empoli e Salernitana in Serie A. Impresa del Venezia che ha eliminato il Lecce, la squadra di Zanetti è passata in vantaggio con Aramu su calcio di rigore. Nella ripresa la reazione del Lecce che trova il pareggio con Pettinari al 65′, all’80’ l’episodio chiave con Mancosu che sbaglia un calcio di rigore. Finisce 1-1, il Venezia in finale grazie al risultato dell’andata (1-0).

Il Monza non è riuscito a rimontare il 3-0 dell’andata contro il Cittadella, la squadra di Venturato è sempre più una sorpresa. La compagine di Brocchi ha giocato con carattere soprattutto nel secondo tempo, ma non è andato oltre il 2-0 con le reti di Balotelli e D’Alessandro. Nel finale forcing del Monza ma il risultato non cambia più, finisce 2-0. Cittadella in finale.

LA FINALE