Arrivano accuse gravi da parte del figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari. Il 16enne Achille ha postato sul suo profilo foto e video in cui mostra una maglietta insanguinata, lividi sul corpo: il giovane ha denunciato un’aggressione da parte della Polizia.

“Mi hanno picchiato e mi hanno perforato il timpano, mi devo operare. Un bel 100k ce lo facciamo dare questa volta. Basta abuso di potere. Grazie in particolare a Giovanni e ai suoi 4-5 colleghi che lo hanno aiutato a picchiarmi e grazie ancora per avermi perforato il timpano. Ora sono in ospedale a Parma, non sto tanto bene, devo operarmi“. In basso il VIDEO.