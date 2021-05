Juve-Inter, il giornalista di ESPN: “rigore scandaloso, è una rapina dei salvatori del calcio”

Non si placano le polemiche dopo la 37esima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo si sono registrate tantissime reazioni sul match tra Juventus e Inter. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-2 ed i bianconeri sono ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Nel primo tempo botta e risposta tra Cristiano Ronaldo e Lukaku, al 47′ il bolide di Cuadrado che è andato in rete anche grazie alla deviazione di Eriksen. Nel secondo tempo l’autogol di Chiellini e il penalty trasformato da Cuadrado. Nel mirino sono finite le decisioni arbitrali, in particolar modo l’espulsione di Bentancur ed il rigore fischiato nel finale su Cuadrado.

Il giornalista di ESPN contro la Juve

“Il rigore scandaloso per la Juventus contro l’Inter fa parte di quelle rapine calcistiche per una squadra che vogliono in Champions League sì o sì. Le cose devono essere guadagnate. A proposito, la Juventus è un altro dei club “salvatori del calcio” della Super League europea”. Sono le dichiarazioni di Richard Mendez, giornalista ESPN che ha alzato un vero e proprio polverone. Il riferimento è alla partita del campionato di Serie A contro l’Inter.