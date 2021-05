Superlega, Cadena Cope: “Juve, Real e Barça fuori dalle coppe per due stagioni, l’ufficialità dopo la finale”

Arrivano nuovi aggiornamenti clamorosi che riguardano la Superlega. Non si placano le polemiche, continui botta e risposta tra la Uefa, le squadre che hanno rinunciato e quelle che non hanno accettato il passo indietro. Juventus, Barcellona e Real Madrid minacciano battaglia, ma le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna preoccupano i tre club. La competizione è naufragata dopo il passo indietro dei club inglesi, poi anche le altre hanno deciso per il dietrofront ad eccezione delle due squadre spagnole e dei bianconeri. Sono iniziate una serie di minacce e tanti comunicati di risposta.

Juventus, Real Madrid e Barcellona nei guai

Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna non sono sicuramente incoraggianti per Juventus, Real Madrid e Barcellona. Secondo quanto riporta l’emittente Cadena Cope le tre squadre sono pronte ad essere escluse dalle coppe europee per le prossime due stagioni. Come confermato la Uefa avrebbe già deciso il provvedimento e l’annuncio dovrebbe arrivare al termine della finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City. A spingere per la decisione sarebbe stato Ceferin. I tifosi della Juventus sono in ansia, rischiano di rinunciare alla Champions League per le prossime due stagioni. E per il club sarebbe un danno economico molto pericoloso per il futuro.