Juventus, in arrivo un tesoretto dal mercato: asse con l’Atletico, i calciatori in uscita

Sono ore caldissime in casa Juventus: la prima situazione calda è quella dell’allenatore, poi la dirigenza si concentrerà sul fronte calciomercato. La notizia di oggi riguarda l’ufficialità dell’addio con Paratici, il divorzio era nell’aria ma adesso è arrivata anche la conferma. Le ultime prestazioni del club bianconero sono state incoraggianti, prima è arrivata la vittoria della Coppa Italia poi la qualificazione in Champions League. Sono in corso valutazioni sulla panchina, ma sembra molto probabile l’addio di Andrea Pirlo. In pole per il sostituto c’è Allegri, sul livornese anche l’Inter. Il sogno è sempre Zidane, poi Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic con il serbo nel mirino anche della Lazio.

Juventus, le mosse di calciomercato

Iniziano ad arrivare aggiornamenti anche sul fronte calciomercato. La Juventus ha bisogno di incassare prima di poter spendere qualcosa e potrebbe aprirsi l’asse con l’Atletico Madrid. I Colchoneros sono sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria della Liga e avrebbero messo nel mirino due juventini: il centrocampista Bentancur e l’attaccante Dybala. Il club spagnolo vorrebbe inserire nella trattativa anche il cartellino dell’attaccante Morata. In difesa è in uscita Demiral, mentre a centrocampo non rientra più nei piani Ramsey, mentre sono in corso valutazioni su Rabiot. Ovviamente è ancora tutto da definire il futuro di Cristiano Ronaldo.