Superlega, il colpo di scena: “c’era l’ok di Fifa e Infantino”

Il progetto della Superlega è naufragato, tutto è nato dal passo indietro delle squadre inglesi ed il danno economico è stato veramente importante. Solo Juventus, Barcellona e Real Madrid non hanno votato per il dietrofront e continua la battaglia con la Uefa che minaccia ancora sanzioni.

Secondo un articolo pubblicato dal New York Times, la FIFA era a conoscenza della competizione: “Infantino era a conoscenza del piano. Sapeva che alcuni dei suoi uomini più vicini erano stati impegnati per mesi, almeno fino alla fine di gennaio 2019, in trattative riguardo al sostegno della Fifa alla lega separatista”.

“Quei documenti, le cui copie sono state riviste dal New York Times, si riferiscono alla necessità per i fondatori della Super League di stipulare un accordo con un’entità etichettata come W01 ma facilmente identificabile come Fifa, l’organo di governo globale del calcio”.