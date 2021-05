Ufficiale, Aguero al Barcellona: nasce una squadra sempre più forte [FOTO e VIDEO]

Il Barcellona non si ferma e ha già piazzato colpi importantissimi per la prossima stagione, è ufficiale l’accordo con il Kun Aguero. Wijnaldum rappresenta un grandissimo colpo per la difesa, previsto qualche innesto anche a centrocampo considerando la situazione incerta sul futuro di Pjanic. Il Barcellona deve riscattare l’ultima stagione che non è stata all’altezza in campionato e Champions League, una situazione incerta riguarda il futuro di Messi, l’accordo per il rinnovo non è stato ancora raggiunto ma sono stati effettuati dei passi in avanti. Per la porta trattativa con Donnarumma.

Ufficiale l’arrivo in attacco di Aguero: “Il Barcellona e Sergio ‘Kun’ Agüero hanno raggiunto un accordo per l’ingresso del giocatore nel Club a partire dal 1 ° luglio, quando scadrà il suo contratto con il Manchester City. Il giocatore firmerà un contratto fino alla fine della stagione 2022/23 e la sua clausola rescissoria è fissata a 100 milioni di euro”.