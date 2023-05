Serie B, arriva un’altra penalizzazione: come cambia la classifica

CalcioWeb

Ancora una penalizzazione nel campionato di Serie B, in grado di condizionare la classifica e il percorso verso la griglia dei playoff. La stagione è entrata ormai nella fase decisiva e si avvicina una giornata fondamentale. Sono pronte a definire il salto di categoria Frosinone e Genoa, le due squadre più forti del campionato e pronte a festeggiare a breve la promozione.

Poi si preannuncia una vera e propria bagarre per le posizioni di playoff. Bari, Sudtirol, Parma e Cagliari sembrano le squadre più attrezzate e in grado di garantirsi un posto nella griglia dei playoff, le altre squadre in corsa sono Pisa, Reggina, Modena e Palermo, con Ascoli e Ternana possibili outsider. La classifica è ancora corta e non sono da escludere colpi di scena.

In arrivo un’altra penalizzazione

Dopo quella della Reggina, è in arrivo un’altra penalizzazione. Il riferimento è al Parma dopo l’errore nel pagamento dell’Irpef al 16 marzo, saldata ma in ritardo. La società ha fatto mea culpa, dimostrando di avere i fondi necessari ma l’errore merita comunque di essere punito.

Le parti avrebbero deciso di patteggiare, a breve arriverà dunque il -1 in classifica, invece del -2 previsto in questi casi. Il Parma evita così il deferimento, ma rischia di condizionare il piazzamento con il punto di penalizzazione. Attualmente occupa il quinto a +3 sul Cagliari.

La classifica con il -1 al Parma

1- FROSINONE 68

2- GENOA 66

3- BARI 60

4- SUDTIROL 53

5- PARMA 50

6- CAGLIARI 48

7- PISA 46

8- REGGINA 46

9- MODENA 44

10- PALERMO 44

11- ASCOLI 43

12- TERNANA 43

13- COMO 42

14- VENEZIA 42

15- COSENZA 38

16- CITTADELLA 37

17- PERUGIA 35

18- BRESCIA 35

19- SPAL 34

20- BENEVENTO 31