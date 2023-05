Leicester in Championship, gioielli in saldo: quanti colpi in Serie A!

CalcioWeb

Nell’ultima giornata di Premier League il Leicester aveva bisogno di una vittoria per salvarsi, ma contemporaneamente l’Everton non avrebbe dovuto ottenere 3 punti. La vittoria è arrivata, ma per entrambe le squadre. Verdetto amaro dunque: Everton salvo, Leicester retrocesso. Dalla favola scudetto alla Championship, è la fine di un’era per le Foxes.

Ma non è tutto da buttare. In Premier League, è risaputo, anche nelle squadre di medio-bassa classifica il talento non manca. Sono tanti i calciatori che non resteranno in rosa dopo la retrocessione, molti dei quali già finiti nel mirino di alcune big. E chissà che qualcuno non possa arrivare anche in Italia. Vediamo i più interessanti.

Difesa

Partiamo dal reparto arretrato. Il nome più altisonante è quello di Caglar Soyuncu, centrale titolare della Turchia, classe 1997, il cui costo del cartellino si aggira sui 20 milioni, ma che potrà essere preso gratuitamente in quanto il suo contratto con le Foxes scadrà questa estate. In passato era finito nel mirino della Roma, potrebbe far comodo a tutte le big come riserva, su di lui l’interesse dell’Atletico Madrid.

Interessante il profilo di Wout Faes, centrale belga classe 1998. Il costo del suo cartellino è di 20 milioni ma dopo la retrocessione potrà andar via per qualcosa in meno. In passato il suo nome era stato accostato a Lazio, Torino e Fiorentina.

Sulla fascia destra un ex Serie A del calibro di Timothy Castagne potrebbe decidere di far ritorno in Italia. Esterno di qualità per un 3-5-2, negli ultimi anni è migliorato anche da terzino destro. Potrebbe essere un colpo interessante per la Roma, sostituire Cuadrado in casa Juventus o tamponare l’eventuale cessione di Dumfries nell’Inter.

Centrocampo

Maddison e Barnes sono per distacco i calciatori più talentuosi della squadra, ma sembrano destinati alla permanenza in Premier League con diverse big già pronte a darsi battaglia.

Sirene dalla Serie A invece per Youri Tielemans, centrocampista belga, punto fisso della nazionale, in grado di abbinare qualità e quantità a costo zero (è in scadenza). Sarebbe il sostituto perfetto di Bennacer nel Milan, ma aumenterebbe il livello qualitativo della mediana di qualsiasi squadra che gioca per un piazzamento europeo. Su di lui si era mossa con insistenza la Roma

Muscoli, corsa e quantità li portano in dote Boubakary Soumarè (26), valutato circa 20 di milioni, già accostato al Napoli in passato, e Wilfred Ndidi (24), valutato circa 30 milioni. Costi dei cartellini ampiamente trattabili, magari in ottica Milan che non ha ancora trovato il sostituto di Kessiè.

Attacco

Il reparto offensivo del Leicester offre calciatori interessanti e vogliosi di rilanciarsi. Kelechi Iheanacho e Patson Daka con 5 e 4 gol all’attivo sono finiti sul banco degli imputati per la retrocessione. Eppure entrambi godevano di grande considerazione prima delle ultime stagioni complicate con le Foxes.

Iheanacho è un prodotto del Manchester City che il Leicester pagò quasi 28 milioni a 19 anni. Bomber mancino, dal fisico possente, nel giro della nazionale nigeriana, non ha mai rispettato le grandi aspettative presente sul suo conto, ma a 27 anni da compiere a ottobre ha grande voglia di riscatto.

Discorso simile per Patson Daka arrivato per 30 milioni nel 2021 dopo aver segnato caterve di gol al Salisburgo: per intenderci, è stato l’attaccante che ha sostituito, senza farlo rimpiangere, un certo Haaland. In Premier scarso feeling con il gol, ma le qualità ci sono. In passato era stato affiancato alla Roma.