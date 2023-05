Milan o Tolosa in Europa: perchè una è di troppo? E i francesi sono avanti

CalcioWeb

Il Milan si è qualificato alla prossima Champions League battendo la Juventus e blindando un posto fra le prime 4 in Serie A. Il Tolosa ha vinto la Coppa di Francia da neopromossa, un successo strepitoso che garantisce ai francesi un posto in Europa League. Eppure una delle due squadre rischia di dover rinunciare al tanto ambito traguardo europeo.

La scelta di Cardinale

Entrambe le squadre fanno capo al gruppo RedBird gestito da Gerry Cardinale e secondo il regolamento UEFA due club gestiti dalla stessa proprietà non possono disputare le stesse competizioni sportive. La possibilità che il Milan ‘retroceda’ in Europa League arrivando terzo nel girone garantisce tale eventualità. Cosa accadrebbe se le due squadre finissero per affrontarsi? La gara verrebbe tacciata di una probabile irregolarità dal punto di vista sportivo. L’UEFA interviene proprio per scongiurare tale scenario. Cardinale dovrà dunque scegliere.

I francesi hanno già avviato l’iter

Priorità al Milan direbbe la logica, per blasone, qualità della rosa, giro di introiti legati alla Champions League e importanza del progetto. Ma a Tolosa sono convinti di poter rimanere in Europa League tanto da aver già avviato l’iter di iscrizione con il sostegno della Federazione francese, come spiega l’Equipe. Il presidente Comolli non intende fare passi indietro: “se l’UEFA vuole farci domande, siamo a disposizione“.

La soluzione

Il precedente RedBull potrebbe venire in sostegno di Cardinale. Nel 2017 il gruppo legato alla famosa bibita energetica modificò la governance dei suoi due club, Lipsia e Salisburgo, affinchè potessero giocare entrambe in Champions League adattandosi alle regole UEFA. Entrambe le squadre si ritrovarono, per altro, nello stesso girone di Europa League l’anno successivo.