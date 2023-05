Napoli, coniate le medaglie celebrative del terzo scudetto | FOTO

CalcioWeb

Il Napoli si è laureato campione d’Italia per la terza volta, la squadra di Luciano Spalletti è stata protagonista di un percorso di altissimo livello. Sono state presentate presso la sede della Zecca dello Stato, alla presenza del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e del capitano Giovanni Di Lorenzo, due medaglie celebrative, in oro e in argento, realizzate in occasione dello scudetto del Napoli. L’autore delle medaglie è Valerio De Seta, maestro incisore della Zecca di Stato.

Entrambe le medaglie rappresentano sul “dritto” il logo della Società Sportiva Calcio Napoli e la data “2022-2023”; nel giro, la scritta “Ssc Napoli Campione d’Italia”, con lo scudetto tricolore.

Sul rovescio della medaglia in oro, gli spalti dello stadio Diego Armando Maradona, con all’interno i tifosi napoletani, si trasformano in un palco sull’affascinante Golfo di Napoli. In basso, a destra, la sigla dell’autore “V.d.s.”, Valerio De Seta. In esergo, la numerazione della medaglia.