PSG, l’ultima di Messi è un disastro: fischi, ko e sbaglia un gol clamoroso | VIDEO

CalcioWeb

Si chiude fra luci e ombre l’avventura di Lionel Messi al PSG. La notizia riguardante il mancato rinnovo del contratto del campione argentino con i parigini circola ormai da diverse settimane, il suo viaggio non autorizzato in Arabia Saudita è stato il definitivo punto di non ritorno.

Ormai da troppi mesi i tifosi del PSG lo fischiano nonostante i gol e gli assist che hanno contribuito a vincere l’ennesimo titolo. Ieri, durante la sconfitta per 2-3 contro il piccolo Clermont, il copione non è stato differente. L’ultima della ‘Pulce’ all’ombra della Torre Eiffel è stata condita da fischi, una sconfitta e anche un incredibile gol sbagliato, un interno destro che 10 volte su 10 Messi piazza all’incrocio senza guardare, ma che ieri è finito in curva. L’immagine perfetta della serata.

If na Ronaldo lose this kind ball yesterday oloriburuku media won’t let us rest see chance Messi lose Wizkid Caramel Yhemo Lee Snapchat Asake Tayo Aina Omah Zino African Giant Sportybet Nkunku Messi Ebuka Rick Ross Beckham Opay John Terry Casemiro real Madrid Fabrizio hazard pic.twitter.com/JH0V5KvFMP — Temitope Augustine 📆🛡️ (@toplexnice) June 4, 2023