Roma, furia Mourinho contro l’arbitro Taylor: “sei una disgrazia” | VIDEO

José Mourinho è una furia. E’ altissima la delusione in casa Roma per la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, la sfida si è decisa ai calci di rigore. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari con i gol realizzati da Dybala e l’autogol di Mancini, sono risultati fatali gli errori dal dischetto dello stesso difensore giallorosso e di Ibanez.

Il futuro di Josè Mourinho è ancora tutto da decidere e l’addio è sempre più probabile. Lo Special One è stato protagonista anche fuori dal campo e in particolar modo non sono passate inosservate le proteste contro l’arbitro Taylor. “Sembrava spagnolo”, la furia dell’allenatore giallorosso. Poi lo sfogo nel parcheggio dello stadio: “What a disgrace (che disgrazia). You are a fucking disgrace”. Infine l’attacco a Rosetti, presidente della commissione arbitrale Uefa: “tu eri d’accordo con loro”.