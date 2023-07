Al Hilal, Milinkovic-Savic si presenta con il botto: gol dopo un minuto | VIDEO

Presentazione in grande stile per Milinkovic-Savic, poi il gol dopo appena un minuto di gioco. Inizia con il botto la nuova avventura del serbo all’Al Hilal e tifosi subito in delirio per il centrocampista ex Lazio. La partita amichevole contro l’Al Kuwait ha regalato tante emozioni e si è conclusa sul risultato di 4-2.

L’Al Hilal passa subito in vantaggio: cross dalla destra e colpo di testa vincente di Milinkovic-Savic. A questi livelli l’ex Lazio è in grado di fare la differenza in ogni partita, dal punto di vista tecnico e fisico. L’Al Kuwait trova il pareggio con Khenissi, poi l’Al Hilal scappa con Al Dawsari su calcio di rigore e Michael.

Nei secondi finali del primo tempo è Amri ad accorciare ancora le distanze. Al 52′ l’ex Wolves Ruben Neves chiude definitivamente i conti sul 4-2.

Three minutes in and Sergej Milinković-Savić scores on his debut for Al-Hilal 🇸🇦 against Al-Kuwait 🇰🇼.

That tandem with Mitro will be very interesting to watch surely.pic.twitter.com/UvvtllKBDq

— Specijal’sta (@umigre1892) July 23, 2023