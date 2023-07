Il calcio in lutto: è morto Trevor Francis, ex Atalanta e Sampdoria | FOTO

CalcioWeb

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio: è morto all’età di 69 anni Trevor John Francis, ex allenatore di calcio ed ex calciatore inglese, di ruolo attaccante con un passato anche in Italia. L’ex Atalanta e Sampdoria è morto mentre si trovava in Spagna, secondo le prime notizie riportate a causa di un infarto. La notizia è stata confermata anche dalla famiglia, attraverso una nota.

Nel corso della carriera da calciatore ha indossato tante maglie. Le prime esperienze sono state con le maglie di Birmingham City, Detroit Express, Nottingham Forest e Manchester City. Nel 1982 il passaggio alla Sampdoria fino al 1986, poi l’esperienza all’Atalanta. Le ultime avventure della carriera sono state con Rangers, QPR e Sheffield Wednesday. Nel 1988 ha intrapreso la carriera da allenatore sulle panchine di QPR, Sheffield Wednesday, Birmingham City e Crystal Palace.

L’ex calciatore Gary Lineker ha ricordato Francis: “profondamente rattristato nel sentire che Trevor Francis è morto. Un calciatore meraviglioso e un uomo adorabile. È stato un piacere lavorare al suo fianco sia sul campo che in televisione. RIP Trevor”.