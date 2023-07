Calciomercato Milan, in arrivo altri due innesti: difensore e vice-Theo

CalcioWeb

Il Milan è sicuramente la squadra più attiva sul fronte calciomercato. L’ultima stagione delle squadra di Stefano Pioli è stata nel complesso deludente e l’intenzione dell’allenatore ex Fiorentina è quella di riscattarsi. La sessione estiva dei rossoneri si è aperta con la cessione di Tonali, poi si sono registrati innesti di ottimo livello.

A centrocampo sono arrivati Loftus-Cheek e Reijnders, poi l’arrivo del jolly Luka Romero. Lunedì sarà la giornata di Samuel Chimerenka Chukwueze e a sorpresa Okafor è stato ufficializzato come vice-Giroud.

Milan, in arrivo il difensore e il vice-Theo

Il Milan ha definito un altro movimento in uscita: il difensore Gabbia al Villarreal. La dirigenza rossonera ha individuato il nome del sostituto: si tratta di Facundo Gonzalez, centrale del Valencia classe 2003.

Il Milan è pronto a chiudere per il vice-Theo Hernandez. Si tratta di Riccardo Calafiori, in cima alla lista perché giovane e italiano. E’ un terzino sinistro del Basilea e con un passato in Italia con le maglie di Roma e Genoa.