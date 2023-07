Monza, colpo da Fantacalcio: Galliani prende un talento dell’Inter

CalcioWeb

“Vi do un consiglio: prendete Valentin Carboni al Fantacalcio. È una situazione simile a quella di Thuram, spesso i figli d’arte rappresentano una garanzia“. Con queste parole Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport, aveva consigliato l’acquisto di Valentin Carboni a tutti i fantallenatori. Un consiglio dato con uno sguardo al futuro perchè il giovane talento dell’Inter troverà maggior minutaggio nella prossima stagione.

Carboni al Monza

Nella serata odierna, infatti, è stato ufficializzato il trasferimento di Valentin Carboni dall’Inter al Monza. Il calciatore arriva in prestito secco. Nella scorsa stagione, il talentino classe 2005 ha collezionato 3 gol e 2 assist in 11 partite con la maglia dell’Inter primavera. Come già accaduto per il fratello Franco nella passata stagione, anche Valentin Carboni vestirà la maglia del club brianzolo che ha superato la concorrenza del River Plate. E chissà che anche in ottica Fantacalcio, come scommessa da ultimi slot, l’argentino non possa riservare qualche gradita sorpresa.