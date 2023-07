Reggina e Lecco, le decisioni del Consiglio Federale e le prime novità sui ripescaggi

CalcioWeb

E’ arrivata la sentenza del Consiglio Federale della Figc. Lecco ammesso al prossimo campionato di Serie B, Reggina e Siena fuori rispettivamente dalla B e dalla C. Ora ci sono 48 ore per fare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. In attesa del nuovo ricorso, il posto degli amaranto potrebbe essere preso dal Brescia.

Sono state accettate le motivazioni difensive del Lecco, che aveva vista respinta l’iscrizione per il ritardo relativo ad un documento dello stadio per la prossima stagione. La Commissione criteri infrastrutturali ha accolto le istanze e dato parere positivo, oggi confermato dal Consiglio Federale.

Niente da fare per la Reggina con riferimento al mancato versamento nei tempi dovuti per la Figc di 757 mila euro, che per il tribunale fallimentare di Reggio Calabria andavano saldati entro il 12 luglio. Per quanto riguarda l’esclusione del Siena, il posto dovrebbe essere preso dall’Atalanta U23. Confermata anche la mancata iscrizione del Pordenone e la riammissione del Mantova.