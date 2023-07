“Ti tagliamo le 3 dita”, striscione dei tifosi del PSG contro Vlahovic: ecco il significato

CalcioWeb

Il PSG ha messo gli occhi su Dusan Vlahovic, bomber in uscita dalla Juventus, per completare il proprio attacco stellare. Ma i tifosi non sembrano pronti ad accogliere il serbo in maniera tranquilla e pacifica. Fuori dal Parco dei Principi, infatti, è apparso uno striscione dal tono alquanto intimidatorio nei confronti dell’attaccante: “Vlahovic, a Parigi ti tagliamo le tue 3 dita“.

Si tratta di una vera e propria minaccia, neanche troppo velata, con la quale una parte del tifo parigino si è rivolta verso l’obiettivo di mercato numero uno della società transalpina. Ma cosa si nasconde dietro questo messaggio?

L’esultanza con le 3 dita

Come spesso accade in questi casi, l’aspetto sportivo conta fino a un certo punto e viene a mischiarsi con la politica e il nazionalismo. I tifosi del PSG fanno riferimento alle “3 dita“, ovvero una particolare esultanza tanto cara ai serbi. Si tratta del saluto di “Kuhnen”, utilizzato anche da frange neonaziste. È un gesto che esiste da 3 secoli, serve per celebrare la vittoria e rappresenta la Trinità cristiana.

I tifosi del PSG hanno contestato anche una particolare foto in cui Vlahovic, Kostic e Mitrovic, dopo una partita della Serbia, esultano con le “3 dita” e indossano una maglia con la mappa della Serbia che include anche il Kosovo, strato in lotta per la propria indipendenza.