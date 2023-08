Feyenoord-Almere interrotta: il motivo | VIDEO

CalcioWeb

E’ in corso un’altra giornata del campionato olandese e la stagione è pronta ad entrare nel vivo. Si preannuncia una vera e propria bagarre per la vittoria finale con tante squadre in grado di lottare per il titolo: dal Feyenoord al Psv all’Ajax, senza dimenticare possibili outsider come Az e Twente.

Nel frattempo la sfida della 3ª giornata di Eredivisie tra Feyenoord e Almere è stata interrotta sul risultato di 1-0. Vantaggio dei padroni di casa dopo appena 4 minuti con Gimenez, poi la sospensione. Il motivo? La pioggia e la decisione dell’arbitro di mandare tutti negli spogliatoi.

Feyenoord komt rap op 1-0 tegen Almere City via Santiago Giménez, maar dan barst de hemel open. Naast regen ook onweer, dus wordt het duel in De Kuip tijdelijk gestaakt. pic.twitter.com/PUVVyhXFvX — Stan Wagtman (@Stanwagt) August 27, 2023